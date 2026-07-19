KI-First: Wie ByteDance und ZTE das Smartphone radikal neu erfinden wollen

Chinas Technologiekonzerne forcieren das Design einer völlig neuen Smartphone-Generation, die konsequent um KI-Agenten herum aufgebaut ist. Das Ziel dieses globalen Wettlaufs: Die klassische Benutzeroberfläche, die starr von App zu App springt, soll durch ein System ersetzt werden, das komplexe Aufgaben autonom im Hintergrund erledigt.

Das konkrete Beispiel dieser Entwicklung ist ein neues, KI-fokussiertes Smartphone, das von ZTEs Marke Nubia in enger Kooperation mit ByteDance – dem Mutterkonzern von TikTok und Entwickler des populären Doubao-Chatbots – entwickelt wird. Das Gerät bettet den KI-Assistenten tief in das Betriebssystem ein. Dadurch kann die KI nahtlos zwischen Anwendungen wechseln, Bildschirminhalte interpretieren und mehrstufige Aktionen eigenständig ausführen, statt lediglich Fragen zu beantworten.

Vom Chatbot zur Betriebssystem-Ebene

Die zentrale Ambition dieses Ansatzes besteht darin, künstliche Intelligenz zur primären Schnittstelle zwischen Nutzer und Smartphone zu machen. Der Unterschied zu bisherigen Systemen ist fundamental:

Der Status quo: Der Nutzer öffnet eine Shopping-App, sucht ein Produkt, vergleicht Preise und schließt den Kauf manuell ab.

Der Nutzer öffnet eine Shopping-App, sucht ein Produkt, vergleicht Preise und schließt den Kauf manuell ab. Die KI-First-Vision: Der Nutzer gibt einen einzigen Sprachbefehl. Die KI übernimmt die gesamte Sequenz – vom Preisvergleich bis zum Checkout.

Ähnliche Abläufe sind für Reisebuchungen, Essensbestellungen oder die Terminorganisation denkbar. Dies geht weit über bisherige Funktionen wie Text-Generierung oder Bildbearbeitung hinaus. Der KI-Agent fungiert als eine übergeordnete Steuerungsschicht (Operating Layer), die über den einzelnen Apps liegt und natürliche Sprache in Klicks, Suchanfragen und Transaktionen übersetzt.

Nubia positioniert das kommende Gerät als das erste in Serie produzierte „AI-Agent-Smartphone“. Das Projekt basiert auf einem früheren Entwicklungsmodell mit dem Doubao-Team von ByteDance und soll neben der tiefen Systemintegration auch über ein dediziertes KI-Bedienelement verfügen.

Chinas strategischer Wettbewerbsvorteil

Der chinesische Markt bietet für dieses Experiment außergewöhnlich günstige Bedingungen. Er ist nicht nur extrem wettbewerbsintensiv, sondern wird von Giganten wie ByteDance, Alibaba, Tencent und Baidu beherrscht. Diese Unternehmen kontrollieren bereits riesige Ökosysteme, die von Messaging über Shopping und Bezahldienste bis hin zu Unterhaltung reichen. Ein KI-Agent, der mit diesen vernetzten Ökosystemen verknüpft ist, kann Transaktionen erheblich effizienter durchführen als ein System, das auf isolierte Apps angewiesen ist.

Baidu hat seine Agenten-Strategie bereits umfassend auf Mobil-, Desktop- und Cloud-Produkte ausgeweitet.

hat seine Agenten-Strategie bereits umfassend auf Mobil-, Desktop- und Cloud-Produkte ausgeweitet. Alibaba verknüpft seinen Qwen-Assistenten intensiv mit eigenen Diensten wie Taobao, Alipay sowie Reise- und Kartendiensten.

verknüpft seinen Qwen-Assistenten intensiv mit eigenen Diensten wie Taobao, Alipay sowie Reise- und Kartendiensten. Apple bereitet sich ebenfalls auf diesen Markt vor, nachdem die Genehmigung für Apple Intelligence in China erteilt wurde. Aufgrund regulatorischer Vorgaben, die großen ausländischen KI-Modellen den Zugang verwehren, wird Apple bei der lokalen Umsetzung auf Technologie von Alibaba und Baidu setzen.

Größere Fähigkeiten bedeuten größere Risiken

Die neue Autonomie der KI-Agenten bringt jedoch erhebliche Herausforderungen mit sich. Ein System, das Apps eigenständig bedienen kann, benötigt umfassenden Zugriff auf persönliche Daten, Bildschirminhalte und Kontoberechtigungen.

Das Risiko: Fehler wiegen schwerer, wenn ein Assistent selbstständig Bestellungen aufgibt, Nachrichten versendet oder Transaktionen autorisiert, anstatt nur einen Textentwurf zu liefern.

Smartphone-Hersteller müssen daher absolut transparente Bestätigungssysteme, strikte Datenschutzkontrollen und klare Nachweise darüber implementieren, welche Aktion vom Nutzer und welche von der Software initiiert wurde. Gleichzeitig verschärfen Chinas Regulierungsbehörden die Aufsicht über menschenähnliche KI-Dienste – ein Spannungsfeld zwischen der Förderung technologischer Spitzenleistungen und der Kontrolle über deren Einfluss auf die Nutzer.

Warum diese Entwicklung entscheidend ist

Der Vorstoß aus China signalisiert, dass der nächste Smartphone-Wettbewerb weniger über Kamera-Spezifikationen oder Prozessorgeschwindigkeiten entschieden wird, sondern über die Frage, wer den fähigsten und vertrauenswürdigsten persönlichen Agenten baut.

Ein Erfolg dieser Strategie könnte die Bedeutung herkömmlicher App-Oberflächen massiv schwächen und die Macht hin zu dem Unternehmen verschieben, das die KI-Schicht kontrolliert. Dies fordert etablierte Betriebssystem-Eigner heraus und eröffnet Akteuren wie ByteDance die Chance, Nutzer weit außerhalb ihrer bisherigen Apps zu erreichen.

Das Smartphone wird nicht verschwinden. Doch Chinas neueste Geräte weisen den Weg zu einer völlig veränderten Rolle: Weg vom reinen Bildschirm voller App-Icons, hin zu einem KI-gesteuerten Tor, das Aufträge im Namen des Nutzers ausführt.