Samsung Galaxy A40, A41 und A42 – Screenshot erstellen und abspeichern – Samsung will sein Mittelklasse-Portfolio weiter ausbauen. So hat der koreanische Hersteller mit dem Samsung Galaxy A40 noch ein weiteres Smartphone in der A-Serie vorgestellt. Das Galaxy A40 setzt auf Android 9.0. Außerdem ist ein ein Achtkern-Prozessor, der Exynos 9610, verbaut, unterstützt durch 4 GByte RAM und 64 GByte Flash-Speicher. Da Samsung es auch bei den anderen Vertretern der A-Serie genutzt hat, wird auch mit einem AMOLED-Display gerechnet.

Wer etwas mehr Technik möchte, sollte sich den Nachfolger Galaxy A41 anschauen. Dort gibt es eine bessere Kamera und auch mehr Performance, das gleiche gilt für das noch neuere Samsung Galaxy A42, das im Herbst 2020 auf den Markt kam. Screenshots sind aber natürlich auch bei dem neuen Modell möglich. Hinweise zum Screenshot bei Galaxy A54 und A55 gibt es hier: Screenshot beim Galaxy A54 und A55

Samsung Galaxy A40, A41 und A42 – Screenshot erstellen und abspeichern

Es gibt zwei einfache Methoden, um einen Screenshot auf dem Samsung Galaxy A42 zu erstellen:

Mit den Tasten:

Navigieren Sie zu dem Bildschirm, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten. Halten Sie gleichzeitig die Lautstärketaste leiser und die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Halten Sie die Tasten so lange gedrückt, bis der Bildschirm kurz aufleuchtet und ein Screenshot-Symbol am oberen Rand des Bildschirms erscheint. Der Screenshot wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Mit der Palm Swipe-Geste:

Wischen Sie mit der Kante Ihrer Handfläche von einer Seite des Bildschirms zur anderen. Stellen Sie sicher, dass die Palm Swipe-Geste aktiviert ist: Öffnen Sie die Einstellungen .

. Tippen Sie auf Erweiterte Funktionen und dann auf Bewegungen und Gesten .

und dann auf . Stellen Sie sicher, dass der Schalter neben Screenshot aktiviert ist.

Zusätzliche Optionen:

Scroll-Screenshot: Nach dem Erstellen eines Screenshots können Sie diesen durch Ziehen des Rahmens nach unten in einen Scroll-Screenshot umwandeln, der den gesamten Inhalt einer Seite erfasst.

Nach dem Erstellen eines Screenshots können Sie diesen durch Ziehen des Rahmens nach unten in einen Scroll-Screenshot umwandeln, der den gesamten Inhalt einer Seite erfasst. Schnelles Bearbeiten: Nach dem Erstellen eines Screenshots können Sie diesen mit den Bearbeitungswerkzeugen in der Benachrichtigung, die auf dem Bildschirm erscheint, bearbeiten.

Wo werden Screenshots bei der Galaxy A4x Serie gespeichert?

Screenshots auf dem Samsung Galaxy A42 werden standardmäßig in zwei verschiedenen Orten gespeichert:

Galerie-App:

Öffnen Sie die Galerie-App auf Ihrem Gerät. Wechseln Sie zum Reiter Bilder. Ihre Screenshots werden dort neben Ihren anderen Fotos und Videos angezeigt.

Screenshots-Ordner:

Öffnen Sie die Galerie-App auf Ihrem Gerät. Wechseln Sie zum Reiter Alben. Tippen Sie auf den Ordner Screenshots. Hier werden alle Ihre Screenshots chronologisch gespeichert.

Zusätzliche Informationen:

Sie können Ihre Screenshots auch in einem anderen Ordner auf Ihrem Gerät speichern.

Um einen Screenshot zu löschen, öffnen Sie ihn in der Galerie-App und tippen Sie auf das Symbol Löschen .

. Sie können auch mehrere Screenshots gleichzeitig auswählen und löschen.

Zuletzt aktualisiert: 21. Juni 2024