Apple bestätigt: neue Siri-Funktionen sollen mit iOS 26 kommen

Das AI Update für Siri kommt erst 2026 aber mit iOS 26 wird es bereits neue Funktionen für den Assistenten geben. Laut Mark Gurman (im Power-On Newsletter) arbeitet Apple an einer stark erweiterten Sprachsteuerung für Siri, die mit dem kommenden iOS 26 eingeführt werden soll. Das zentrale Feature ist eine überarbeitete Version der „App Intents“, mit der Nutzer Apps vollständig per Sprache bedienen können – etwa Fotos finden, bearbeiten und versenden, in Shopping-Apps stöbern oder sich bei Diensten anmelden, ganz ohne Touch-Eingabe. Diese Funktion könnte Siri endlich zu dem machen, was Apple vor 15 Jahren versprochen hat: ein echter, intelligenter Sprachassistent.

Die Entwicklung dieser Funktion hat hohe Priorität, da sie auch für kommende Apple-Geräte wie ein Smart Display und ein Tisch-Roboter entscheidend ist. Die Einführung wurde jedoch verschoben, unter anderem wegen technischer Herausforderungen und Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit – besonders bei sensiblen Apps wie Banking oder Gesundheit. Apple testet die neue Siri derzeit mit ausgewählten Drittanbieter-Apps wie Uber, Amazon, YouTube und WhatsApp.

Smartere Siri kommt erst 2026

Apple hat im aktuellen Earnings Call zu den Unternehmenszahlen auch Siri und die Umsetzung von Apple Intelligence für den Sprachassistenten erwähnt. Dabei bestätigt das Unternehmen offiziell, dass eine neue Version von Siri mit mehr Funktionen nicht für 2025 geplant ist. Das Update soll erst 2026 kommen, wobei man im Call keinen genauen Termin genannt wird. Wahrscheinlich gibt es auch noch keine Termin für einen Release der schlaueren Siri und wenn es weiter Probleme bei der Entwicklung gibt, gerät vielleicht auch die Umsetzung 2026 in Gefahr.

UPDATE Das Update von Siri soll deutlich größer werden als Apple es ursprünglich geplant hat. Das könnte ein Grund für die Verzögerungen sein. Laut Bloomberg erklärte Craig Federighi (Chef der Software Entwicklung) den Apple-Mitarbeitern:

„Die Arbeit an der umfassenden Überarbeitung von Siri hat uns die gewünschten Ergebnisse gebracht“, erklärte der Entwicklungsleiter den Mitarbeitern. „Dadurch sind wir in der Lage, nicht nur das zu liefern, was wir angekündigt haben, sondern ein deutlich umfangreicheres Upgrade als geplant. Es gibt kein Projekt, das die Leute ernster nehmen.“

Apple: Anthropic oder OpenAI für Siri?

Bei Bloomberg gibt es einen neuen Bericht zu den Plänen von Apple, Siri zu überarbeiten. Demnach überlegt das Unternehmen, doch nicht auf Gemini zu setzen, sondern Anthropic oder OpenAI zum Einsatz zu bringen, um für Siri die AI Funktionen bereit zu stellen. Bei patentlyapple schreibt man zu diesem Bericht:

Apple erwägt Berichten zufolge, Technologien von Anthropic oder OpenAI einzusetzen, um Siris Fähigkeiten zu erweitern. Dies markiert einen bedeutenden Strategiewechsel des Technologieriesen und deutet auf eine grundlegende Kehrtwende in seinem Ansatz zur künstlichen Intelligenz hin. Die Entscheidung könnte Apples Position in der KI-Landschaft neu definieren. In einer überraschenden strategischen Wende prüft Apple den Einsatz von KI-Technologien von Anthropic oder OpenAI für seinen digitalen Assistenten Siri. Diese potenzielle Partnerschaft markiert einen bahnbrechenden Wandel in Apples Ansatz zur künstlichen Intelligenz.

Apple selbst hat diese Überlegungen bisher nicht bestätigt

Apple verschiebt die Siri-Überarbeitung

Auf der WWDC 2025 Keynote am 9. Juni 2025 wurden auch Hinweise zur neuen Siri-Version gegeben und 2025 sieht es nicht gut aus für Updates. Wahrscheinlich wird es erst im kommenden Jahr eine Überarbeitung und Erneuerung geben:

Verschiebung der großen Überarbeitung: Die umfassende Neugestaltung von Siri, die Funktionen wie verbessertes Kontextverständnis und tiefere App-Integration umfassen sollte, wurde auf 2026 verschoben.

Die umfassende Neugestaltung von Siri, die Funktionen wie verbessertes Kontextverständnis und tiefere App-Integration umfassen sollte, wurde auf 2026 verschoben. Kleinere Updates in iOS 26: Es gibt kleinere Verbesserungen, darunter die Option, Gemini als KI-Backend statt ChatGPT zu nutzen, um Nutzern mehr Flexibilität bei der Wahl der KI-Engine zu bieten. Generell bringt iOS 26 aber keine komplett verbesserte Siri mit.

Es gibt kleinere Verbesserungen, darunter die Option, Gemini als KI-Backend statt ChatGPT zu nutzen, um Nutzern mehr Flexibilität bei der Wahl der KI-Engine zu bieten. Generell bringt iOS 26 aber keine komplett verbesserte Siri mit. Fokus auf Apple Intelligence: Statt großer Siri-Neuerungen wurden Apple Intelligence-Features wie Spam-Erkennung und Live-Übersetzung hervorgehoben, die teilweise mit Siri interagieren, aber auf leistungsstärkere Geräte (z. B. iPhone 15 Pro oder neuer) beschränkt sind.

Zusammengefasst: Siri erhält in iOS 26 nur kleinere Updates, und die erwartete große Überarbeitung wurde auf 2026 verschoben.

Mike Rockwell soll Siri AI vorantreiben

Bei Apple kommt es zu einer Umstrukturierung im Führungsteam. Laut Bloomberg übernimmt Mike Rockwell, der zuvor am Vision Pro gearbeitet hat, nun die Leitung des Siri-Teams. Er wird künftig direkt an Craig Federighi, den Chef der Softwareabteilung, berichten. Die Vision Products Group, die Rockwell bisher leitete, wird nun von Paul Meade geführt, der zuvor das Hardware-Engineering für den Vision Pro verantwortete.

John Giannandrea, Senior Vice President für Machine Learning und KI-Strategie, wird sich hingegen nicht mehr mit Siri beschäftigen. Giannandrea, der 2018 von Google zu Apple wechselte, um das Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz voranzubringen, bleibt demnach im Unternehmen. Er soll sich künftig auf andere Aufgaben konzentrieren, darunter Forschung, Tests und weitere Bereiche der KI-Entwicklung bei Apple. Zudem gibt es ein Robotik-Team, das unter seiner Leitung steht, berichtet das Nachrichtenportal.

AI Funktionen für Siri könnten erst 2027 kommen

Apple hat derzeit Probleme, die smarten Funktionen für Siri umzusetzen und daher wird es wohl länger dauern, bis das Update des Sprach-Assistenten auf den Markt kommt. Im Gespräch sind nun 2026 oder sogar 2027 für den Start der neuen Technik.

In einem neuen Report heißt es:

Nun wird berichtet, dass Apple Inc. die Verzögerung der Veröffentlichung des neuen KI-gestützten digitalen Assistenten Siri bestätigt hat. Das Unternehmen rechnet nun damit, die Software irgendwann „im kommenden Jahr“ auf den Markt zu bringen. Durch die Maßnahme wird Siri „mehr Bewusstsein für Ihren persönlichen Kontext sowie die Fähigkeit erhalten, innerhalb und zwischen Ihren Apps für Sie zu handeln“, sagte der iPhone-Hersteller in einer Erklärung. „Wir werden länger brauchen, als wir dachten, um diese Funktionen bereitzustellen.“

Aktuell hat Apple selbst noch einen Termin genannt. Bestätigt wurde bisher nur, dass es länger dauert als gedacht, die AI Technik für Siri umzusetzen.

Erste Ausblicke auf Siri im März

Apple hat zu einer Developer Conference im März eingeladen. Am 25. März will das Unternehmen Entwicklern Siri und Apple Intelligence näher bringen. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn es auch neue Funktionen gibt und daher scheint es recht wahrscheinlich, dass Apple das Update für Siri ebenfalls zu diesem Termin präsentiert. Bisher hat das Unternehmen allerdings noch keine weiteren Details dazu angekündigt. Generell wäre das aber ein guter Schritt, denn die iPhone 16 Modelle könnten einen Push in Sachen KI und Funktionen durchaus vertragen, auch wenn Apple Intelligence wohl auch Apple Intelligence bereits im April für die EU iPhone 16 ausrollen wird.

So will Apple Siri smarter machen

So will Apple Siri smarter machen – Siri ist spätestens seit dem Erfolg von Sprachmodellen wie ChatGPT und anderen KI etwas ins Hintertreffen geraten und die festen Kommandos um Funktionen zu aktivieren wirken bereits etwas veraltet. Apple arbeitet aber bereits daran, den Sprachassistenten auf den neuen Stand zu bringen.

Bereits im alten Jahr gab es Hinweise, dass Apple dazu KI-Funktionen bei Siri integrieren möchte und laut Tippgeber @yeux1122 sind nun weitere Details verfügbar, was genau Apple plant:

Ziel ist es, das Apple eigene LLM Sprachmodell Ajax in Siri zu integrieren und so eine einfachere und natürlichere Kommunikation mit Siri zu ermöglichen. Laut dem Leaker soll Apple dabei auch bereits auf einen guten Weg sein.

Dazu soll es neue Funktionen für Siri geben, die durch das neue Sprachmodell ermöglicht werden – allerdings könnten einige der Funktionen nur für Abonnenten zur Verfügung stehen. Konkrete Details dazu fehlen aber bisher noch.

Leider lässt sich kaum sagen wie belastbar diese Details sind. Grundsätzlich arbeitet Apple an eigenen Sprachmodellen, aber wie schnell diese auch für Kunden nutzbar gemacht werden, lässt sich noch nicht beurteilen.

