Apple Intelligence: Termin für den EU Start steht

Apple hat die komplette iPhone 16 Serie mit Apple Intelligence ausgerüstet und bietet die neuen KI Funktionen damit sowohl für die iPhone 16 Pro-Modelle als auch für die normalen iPhone 16 Smartphones an. Mit iOS 18.1 stellt das Unternehmen nun auch die Software bereit, um die neuen KI Funktionen auf den Modellen nutzen zu können. Allerdings stehen die neuen Funktionen weiter nicht für Nutzer in der EU bereit, aber zumindest hat Apple nun einen Termin genannt, wann EU Kunden Apple Intelligence nutzen können sollen. Konkret soll der Startschuss im April 2025 erfolgen.

Apple schreibt im Kleingedruckten zum Start:

Mac Anwender:innen in der EU können mit macOS Sequoia 15.1 auf Apple Intelligence in Englisch (USA) zugreifen. Im April werden die Apple Intelligence Funktionen für Nutzer:innen von iPhone und iPad in der EU eingeführt. Dazu gehören viele der Kernfunktionen von Apple Intelligence, darunter Schreibwerkzeuge, Genmoji, eine überarbeitete Siri mit besserem Sprachverständnis, ChatGPT Integration und vieles mehr.