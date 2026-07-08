Unlimited Mobile aktualisiert Portfolio: Neuer Bestpreis für den „Unlimited L Flex“

Der Mobilfunkanbieter Unlimited Mobile hat am Dienstag, den 7. Juli 2026, sein Tarifportfolio einer umfangreichen Anpassung unterzogen. Während ein Großteil der Tarife künftig mit höheren Grundgebühren oder gestiegenen Anschlusspreisen verbunden ist, sticht eine Neuerung besonders positiv hervor: Der Tarif „Unlimited L Flex“ wird deutlich attraktiver.
In einem Umfeld, in dem viele Mobilfunkanbieter die Preise anheben, setzt Unlimited Mobile mit der Aktualisierung des Unlimited L Flex ein starkes Signal für Nutzer, die Wert auf unbegrenztes Datenvolumen und maximale Flexibilität legen.
„Unlimited L Flex“: Bessere Konditionen für Power-User
Das Highlight der aktuellen Anpassungen ist der verbesserte „Unlimited L Flex“-Tarif. Hier konnte der monatliche Grundpreis dauerhaft gesenkt werden, was den Tarif für Vielsurfer besonders lukrativ macht.
Die wichtigsten Details im Überblick:
- Datenvolumen: Unbegrenztes 5G-Internet mit einer maximalen Surfgeschwindigkeit von 300 Mbit/s (Download) und 50 Mbit/s (Upload).
- Netz: Realisiert über das Telefónica o2-Netz.
- Grundgebühr: Der Preis sinkt von zuvor 31,99 € auf 29,99 € pro Monat (dauerhaft).
- Anschlusspreis: Die einmalige Einrichtungsgebühr reduziert sich spürbar von 29,99 € auf 19,99 €.
- Flexibilität: Der Tarif verfügt über eine kurze Vertragslaufzeit von nur einem Monat und ist mit einer Frist von 14 Tagen kündbar. Ein besonderes Feature ist die Möglichkeit, den Vertragsbeginn flexibel bis zu 120 Tage in die Zukunft zu legen.
- Zusatzleistungen: Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, inklusive VoLTE- und WiFi-Calling-Unterstützung.
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Marktbeobachtung: Vorsicht bei anderen Angeboten
Während der „Unlimited L Flex“ eine klare Empfehlung für Nutzer darstellt, die dauerhaft hohe Datenmengen ohne Bindung benötigen, sollten Kunden bei anderen Tarifen des Anbieters genau hinsehen. Da Unlimited Mobile zeitgleich mit dem Update auch bei anderen Angeboten Anpassungen vorgenommen hat, empfiehlt sich vor dem Abschluss ein aktueller Preisvergleich, um sicherzustellen, dass die Konditionen weiterhin den individuellen Anforderungen entsprechen. Für den neuen Unlimited L Flex stellt das Update jedoch eine spürbare Verbesserung des Preis-Leistungs-Verhältnisses dar.
Unlimited Mobile schärft sein Profil als Anbieter für Vielsurfer. Besonders der preiswerte Einstieg in die echte Daten-Flatrate (Unlimited Smart für 17,99 €) macht das Angebot für Nutzer interessant, die mobil viel streamen, aber nicht die absolute Höchstgeschwindigkeit benötigen.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.