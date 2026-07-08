Effizienz vor Personal: Microsoft baut erneut Stellen ab – Fokus bleibt auf KI-Infrastruktur

Microsoft setzt seinen strategischen Umbau fort: Aufgrund der massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) und der damit einhergehenden Produktivitätssteigerungen kündigte der Softwarekonzern den Abbau von weiteren 4.800 Stellen an. Dies unterstreicht den drastischen Wandel, dem sich derzeit fast alle großen US-Technologiekonzerne unterziehen.

Der jüngste Stellenabbau entspricht etwa zwei Prozent der gesamten Microsoft-Belegschaft. Dieser Schritt reiht sich in eine Serie von Personalmaßnahmen ein, zu denen zuletzt auch ein Abfindungsprogramm für 9.000 Beschäftigte zählte. Zudem ist das zum Konzern gehörende Karrierenetzwerk LinkedIn betroffen, wo ebenfalls mehrere hundert Positionen gestrichen werden sollen.

Milliardeninvestitionen unter Sparzwang

Die Hintergründe der Sparmaßnahmen liegen in der massiven Kapitalumschichtung innerhalb der Branche. Laut dem Analyseportal Layoffs.fyi haben US-Technologiekonzerne in den vergangenen Monaten bereits rund 120.000 Arbeitsplätze abgebaut.

Cloud-Giganten wie Microsoft, Google und Amazon (AWS) stehen unter erheblichem finanziellem Druck:

KI-Offensive: Allein Microsoft plant im laufenden Jahr Investitionen in Höhe von 190 Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur.

Allein Microsoft plant im laufenden Jahr Investitionen in Höhe von 190 Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur. Kosten der Rechenzentren: Der globale Bauboom bei Rechenzentren treibt nicht nur den Energiebedarf in die Höhe, sondern auch die Preise für spezialisierte Computerchips. Dies bindet erhebliche finanzielle Mittel, die an anderer Stelle eingespart werden müssen.

Krise in der Xbox-Sparte

Die Folgen dieser neuen Prioritätensetzung sind besonders deutlich im Videospiel-Segment des Konzerns spürbar. Die explodierenden Kosten für Hardware-Komponenten belasten die Rentabilität massiv. Trotz schwächelnder Verkaufszahlen musste Microsoft die Preise für die Xbox-Konsole anheben, um den gestiegenen Produktionskosten zu begegnen.

Die neue Leiterin der Xbox-Sparte, Asha Sharma, hat angesichts einer auf nur noch drei Prozent geschrumpften Gewinnmarge einen radikalen „Neustart“ für das Videospiel-Geschäft gefordert. Die Sparte steht nun vor der Herausforderung, ihre Profitabilität zu stabilisieren, während der Konzern als Ganzes Milliarden in das KI-Zeitalter pumpt.

Ein Trend mit Ansage

Die Entscheidung von Microsoft verdeutlicht ein Paradoxon der aktuellen Wirtschaftslage: Während Unternehmen durch den Einsatz von KI ihre interne Produktivität so stark steigern, dass sie weniger menschliche Arbeitskraft für administrative oder operative Prozesse benötigen, verschlingen dieselben KI-Technologien auf der Infrastrukturebene enorme finanzielle Ressourcen.

Der Markt für Cloud-Dienstleistungen und KI-Modelle ist zu einem hochkompetitiven Wettrüsten geworden. Dass nun auch der einstige Anker für Stabilität – der Tech-Sektor – den Rotstift ansetzt, zeigt, wie konsequent die Konzerne ihre Ressourcen auf die neuen „Big Bets“ im Bereich der künstlichen Intelligenz konzentrieren. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob dieser strategische Umbau die erhofften Renditen erzielen kann oder ob der Spardruck die Innovationskraft langfristig beeinträchtigt.