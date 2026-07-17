Historisches EU-Urteil: Meilenstein gegen Googles Such-Monopol

Die Europäische Kommission greift durch: In einer richtungsweisenden Entscheidung verpflichtet Brüssel den Tech-Riesen Google ab Januar 2027 zur Offenlegung seiner Suchdaten. Die beiden führenden europäischen Suchmaschinen Ecosia und Qwant sehen darin einen historischen Wendepunkt für die digitale Souveränität Europas.

Datenfreigabe als Gamechanger für den Wettbewerb

Am 16. Juli 2026 hat die Europäische Kommission eine verbindliche Entscheidung auf Basis von Artikel 6(11) des Gesetzes über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) erlassen. Google wird darin verpflichtet, anonymisierte Suchdaten – darunter Rankings, Suchanfragen, Klicks und Ansichten – mit Drittanbietern zu teilen.

Für Ecosia (Berlin) und Qwant (Paris), die beiden größten unabhängigen Suchmaschinen Europas, ist dies der bedeutendste Eingriff in den europäischen Suchmarkt seit Einführung des DMA. Bisherige Milliardenstrafen konnten die marktbeherrschende Stellung von Google (mit rund 89 % Marktanteil in Europa) nicht brechen. Das neue Urteil setzt nun direkt an der Wurzel des Monopols an.

Warum diese Entscheidung so wichtig ist

Die erzwungene Freigabe der Daten zu fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen hat weitreichende Folgen für den europäischen Technologiemarkt:

Bessere Alternativen für Nutzer: Europäische Suchmaschinen erhalten Zugriff auf das notwendige „Rohmaterial“, um die Qualität ihrer eigenen Suchergebnisse drastisch zu verbessern und echte, datenschutzfreundliche Alternativen anzubieten.

Europäische Suchmaschinen erhalten Zugriff auf das notwendige „Rohmaterial“, um die Qualität ihrer eigenen Suchergebnisse drastisch zu verbessern und echte, datenschutzfreundliche Alternativen anzubieten. Treibstoff für europäische KI: Suchdaten sind die wichtigste Grundlage für das Training moderner KI-Systeme. Ohne Zugriff auf das reale Suchverhalten europäischer Nutzer bliebe die heimische KI-Branche dauerhaft hinter US-amerikanischen Systemen zurück.

Suchdaten sind die wichtigste Grundlage für das Training moderner KI-Systeme. Ohne Zugriff auf das reale Suchverhalten europäischer Nutzer bliebe die heimische KI-Branche dauerhaft hinter US-amerikanischen Systemen zurück. Verhaltensänderung statt bloßer Bußgelder: Während Google frühere Strafzahlungen von insgesamt über 8,2 Milliarden Euro jahrelang durch Berufungen verzögerte, erzwingt der DMA nun eine direkte Änderung der Marktbedingungen.

„Die Europäische Kommission hat Mut und Klarheit bewiesen. Jahrelang haben wir argumentiert, dass Bußgelder allein ein Monopol nicht reparieren können. Google wird nun verpflichtet, die Ranking-Daten zu teilen, die für den Wettbewerb unverzichtbar und das Fundament europäischer KI sind.“ — Dr. Wolfgang Oels, Geschäftsführer von Ecosia

Sorge vor Verzögerungstaktiken

Trotz der Freude warnen die Chefs von Ecosia und Qwant vor möglichen Störmanövern des US-Konzerns. Boris Lecoeur, CEO von Qwant, forderte Google auf, die Vorgaben ab Januar 2027 vollständig und in gutem Glauben umzusetzen – ohne die „Verzögerungstaktiken und übermäßigen Anonymisierungshürden“, die der Konzern bereits bei früheren Compliance-Workshops im Jahr 2025 angewandt habe.

Die EU-Kommission müsse ihre Durchsetzungsbefugnisse konsequent nutzen, um sicherzustellen, dass die Frist nicht nur auf dem Papier eingehalten wird.

Eine schwarze Woche für Google in Europa

Das aktuelle DMA-Urteil reiht sich ein in eine Serie schwerer Rückschläge für den Suchmaschinen-Giganten:

Milliarden-Zahlung in Schweden: Erst vor knapp zwei Wochen verurteilte ein schwedisches Gericht Google zur Zahlung von umgerechnet rund 1,25 Milliarden Euro Schadensersatz an das Preisvergleichsportal PriceRunner – das größte Wettbewerbsurteil in der schwedischen Rechtsgeschichte. Weitere Rekordstrafe droht: Berichten zufolge steht bereits für nächste Woche die Verkündung einer weiteren DMA-Sanktion im dreistelligen Millionenbereich im Raum, da Google eigene Dienste in den Suchergebnissen bevorzugt haben soll.

Mit dem jüngsten Beschluss signalisiert die EU-Spitze um die Vizepräsidentinnen Teresa Ribera und Henna Virkkunen entschlossen, dass die Ära der unregulierten Tech-Monopole in Europa dem Ende zugeht.