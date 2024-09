iPhone – So prüft man Akku und und eine eventuelle Leistungsdrosselung

So beliebt die iPhones von Apple sind, so negativ ist auch manche Kritik an den dort eingebauten Akkus. Der größere Skandal um die Akkus der iPhone-Modelle entstand aufgrund der Akku-Bremse. Bei dieser Akku-Bremse handelt es sich um eine Funktion, mit der Apple die Prozessorgeschwindigkeit drosselt, wenn die Akkuleistung nicht mehr optimal ist. Mittlerweile hat Apple daraus gelernt und bietet für Nutzer einen Überblick über den Zustand des Akkus.

Um den Akkuzustand deines iPhones zu überprüfen, kannst du die folgenden Schritte befolgen:

Öffne die Einstellungen: Tippe auf das Zahnrad-Symbol auf deinem iPhone-Home-Bildschirm. Navigiere zu “Batterie”: Scrolle nach unten und wähle die Batterie-Option aus. Wähle “Batteriezustand”: Tippe auf Batteriezustand (oder Batteriezustand & Ladedauer, je nach iOS-Version). Überprüfe den Akkuzustand: Hier siehst du den maximalen Kapazitätswert (in Prozent), der angibt, wie viel der ursprünglichen Kapazität deines Akkus noch verfügbar ist.

(in Prozent), der angibt, wie viel der ursprünglichen Kapazität deines Akkus noch verfügbar ist. Achte auf die Leistungsfähigkeit des Akkus. Wenn der Akku eine reduzierte Leistung anzeigt, könnte es an der Zeit sein, ihn zu ersetzen.

Der Zustand des Akku sinkt dabei mit steigender Lebensdauer immer weiter ab. Die Werte sollte man dabei wie folgt einordnen:

Maximale Kapazität : 100% bedeutet, dass der Akku in einwandfreiem Zustand ist. Unter 80% weist darauf hin, dass der Akku möglicherweise schwächer ist und ein Austausch in Betracht gezogen werden sollte.

: Akkuzustandsmeldungen : Wenn du Meldungen über die Leistungsfähigkeit oder Wartung des Akkus erhältst, folge den Hinweisen, um die beste Leistung zu gewährleisten.

Akku-Bremse deaktivieren

Um die Drosselung deines iPhones aufgrund des Akkuzustands zu deaktivieren, öffne zunächst die Einstellungen, indem du auf das Zahnrad-Symbol auf deinem Home-Bildschirm tippst. Scrolle dann nach unten und wähle die Option “Batterie” aus. Dort findest du den Punkt “Batteriezustand”. Wenn dein Akku eine reduzierte Leistungsfähigkeit aufweist, wirst du die Möglichkeit sehen, die Leistungsdrosselung zu deaktivieren. Tippe darauf, um weitere Informationen zu erhalten, und wenn die Drosselung aktiv ist, kannst du sie einfach durch Tippen auf “Deaktivieren” oder “Ausschalten” abschalten.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Deaktivieren der Drosselung dazu führen kann, dass dein iPhone bei hoher Belastung plötzlich aus geht, insbesondere wenn der Akku nicht mehr genügend Energie liefern kann. Wenn du häufig mit Drosselungsproblemen konfrontiert wirst, könnte es sinnvoll sein, den Akku in einem autorisierten Servicezentrum ersetzen zu lassen.

Zuletzt aktualisiert: 12. September 2024