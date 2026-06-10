Machtwort aus Brüssel: Kommission erzwingt WhatsApp-Öffnung für konkurrierende KI-Assistenten

In einem historisch seltenen Schritt hat die Europäische Kommission einstweilige Maßnahmen gegen den US-Tech-Giganten Meta verhängt. Der Konzern wird verpflichtet, Drittanbietern von künstlicher Intelligenz wieder einen barrierefreien und kostenlosen Zugang zu WhatsApp zu gewähren. Damit soll verhindert werden, dass Meta seine Marktmacht missbraucht, um den stark wachsenden Markt für KI-Assistenten irreversibel zu verzerren.

Die Europäische Kommission greift im Technologiesektor hart durch und demonstriert damit die Entschlossenheit der europäischen Wettbewerbshüter. Wie die Behörde bekannt gab, wurde eine rechtsverbindliche Anordnung erlassen, nach der Meta konkurrierenden allgemeinen KI-Assistenten unverzüglich den freien Zugang zu seiner Plattform WhatsApp wiedereröffnen muss. Diese einstweilige Verfügung bleibt bis zum endgültigen Abschluss des laufenden Kartellverfahrens in Kraft. Ziel der Brüsseler Behörde ist es, einen schweren und nicht wiedergutzumachenden Schaden vom Wettbewerb abzuwenden, bevor Meta unumkehrbare Fakten schafft.

Die Vorgeschichte: Abschottung im Visier der Wettbewerbshüter

Der Konflikt schwelt bereits seit Herbst vergangenen Jahres. Am 15. Oktober 2025 änderte Meta überraschend seine Geschäftsbedingungen und sperrte externe KI-Anbieter systematisch von der Programmierschnittstelle (API) für WhatsApp for Business aus. Durch diese Restriktion verblieb ausschließlich der konzerneigene Dienst Meta AI als nutzbarer Assistent innerhalb der viel genutzten Kommunikations-App.

Die Reaktion aus Brüssel folgte prompt: Bereits im Dezember 2025 leitete die Kommission eine formelle kartellrechtliche Untersuchung ein. Nach einer ersten Mitteilung der Beschwerdepunkte im Februar 2026 und einer Ergänzung im April 2026 sahen die Wettbewerbshüter akuten Handlungsbedarf. Zwar reagierte Meta zwischenzeitlich und erlaubte ab dem 4. März 2026 theoretisch wieder den Zugang für Drittanbieter – verknüpfte diesen jedoch mit einer neu eingeführten Gebühr. Die Kommission kam nach einer Überprüfung zu dem Schluss, dass diese finanzielle Hürde de facto der Wirkung des ursprünglichen Zugangsverbots gleichkommt.

Hintergrund: Ein seltener kartellrechtlicher Hebel Der Erlass von einstweiligen Maßnahmen nach Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung 1/2003 gilt als schärfste Präventivwaffe der EU-Kommission. Er ist an extrem hohe Hürden geknüpft und erfordert den Nachweis eines drohenden, unumkehrbaren Schadens für den Markt. In der Geschichte des europäischen Wettbewerbsrechts ist dies erst der zweite Beschluss dieser Art – der bislang einzige Präzedenzfall betraf im Jahr 2009 den Halbleiterhersteller Broadcom.

Befunde der Kommission: Marktbeherrschung und Infrastruktur-Monopol

Der aktuelle Beschluss der Kommission stützt sich auf eine klare vorläufige Beweislage. Die Wettbewerbshüter stellen fest, dass Meta mit WhatsApp mindestens seit Januar 2023 eine unangefochtene, marktbeherrschende Stellung auf dem gesamten EWR-weiten Markt für private Kommunikations-Apps innehat.

Der Missbrauch dieser Stellung liege darin begründet, dass Meta eine zuvor etablierte und bewusst für Dritte geöffnete digitale Infrastruktur willkürlich verschlossen hat. Da sich der Markt für allgemeine KI-Assistenten derzeit in einer kritischen, dynamischen Entstehungsphase befindet, birgt das Vorgehen von Meta laut Kommission die akute Gefahr, den Wettbewerb dauerhaft zu ersticken. Gerade in dieser Phase müssten kleinere und neue Marktteilnehmer die Chance erhalten, etablierte Großkonzerne durch technologische Innovation herauszufordern.

Strikte Fristen und drakonische Strafdrohungen

Der Beschluss lässt Meta kaum Spielraum für Verzögerungstaktiken. Das US-Unternehmen wurde angewiesen, den Zustand von vor dem 15. Oktober 2025 innerhalb von lediglich fünf Arbeitstagen vollständig wiederherzustellen. Das bedeutet: Der Zugang zur API von WhatsApp for Business muss für alle allgemeinen KI-Assistenten von Drittanbietern wieder zu exakt denselben, kostenlosen Bedingungen bereitgestellt werden.

Sollte sich Meta der Anordnung widersetzen, drohen dem Digitalkonzern immense finanzielle Konsequenzen:

Geldbuße: Bei einem vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstoß kann die Kommission eine Strafe von bis zu 10 % des weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres verhängen.

Bei einem vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstoß kann die Kommission eine Strafe von bis zu 10 % des weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres verhängen. Zwangsgeld: Um eine zeitnahe Umsetzung zu erzwingen, stehen tägliche Zwangsgelder von bis zu 5 % des durchschnittlichen Tagesumsatzes im Raum.

Ausblick auf das Hauptverfahren

Während die einstweiligen Maßnahmen den Status quo auf dem Markt sichern und faire Bedingungen garantieren sollen, läuft die detaillierte kartellrechtliche Tiefenprüfung der Kommission unter der Verfahrensnummer AT.41034 unvermindert weiter. Eine gesetzliche Frist für den endgültigen Abschluss des Verfahrens existiert nicht. Die finale Dauer wird maßgeblich von der Komplexität des Sachverhalts sowie der Kooperationsbereitschaft von Meta abhängen. Für die Tech-Branche setzt Brüssel mit diesem Schritt jedoch schon jetzt ein unmissverständliches Zeichen gegen die Plattform-Abschottung im KI-Zeitalter.

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