iPhone 18: Weitwinkel-Kamera soll variable Blende bekommen

Es gibt noch nicht sehr viele Details rund um die iPhone 18, die für 2026 erwartet werden, aber Apple Analyst Ming-Chi Kuo hat ein interessantes Details enthüllt. Apple wird die Weitwinkel-Kamera der Modelle aufrüsten und für diese Objektive eine variable Blende anbieten. Damit sollen die Aufnahmen deutlich verbessert werden – wie genau sich dies niederschlagen wird, verrät der Analyst aber nicht.

Kuo schreibt dazu:

Ein wichtiges Upgrade für das High-End-iPhone 18 2026 ist die Aufrüstung des Weitwinkelkameraobjektivs auf eine Kamera mit variabler Blende, was das Fotoerlebnis des Benutzers erheblich verbessert. Meine neueste Branchenumfrage zeigt, dass Sunny Optical der Hauptlieferant für Verschlusssysteme (mit Luxshare als Zweitanbieter) und der zweite Lieferant von Objektiven mit variabler Apertur (nach Largan Precision) sein wird. Zu den Vorteilen von Sunny Optical gehört die Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Kameras mit variabler Blende für Android-Kunden, während ihre starke Position bei Verschlussbestellungen ihre Aussichten auf Objektivbestellungen unterstützt.

Die Verträge mit Sunny Optical dürften dabei bald fertig sein, so dass man recht sicher davon ausgehen kann, dass dieses Update für die iPhone 18 Modelle kommt. Allerdings ist unklar, ob Apple diese Technik dann für alle Modelle der iPhone 18 Serie anbieten wird oder ob nur die Pro-Varianten des iPhone 18 diese neue Weitwinkel-Kamera bekommen werden. Auf jeden Fall scheint Apple an der Verbesserung der Kamera zu arbeiten und es wird spannend werden zu sehen, welche anderen Verbesserungen das Unternehmen noch plant.

Als nächstes kommt aber natürlich das iPhone 17 in 2025 und das Setup der Kamera in diesen Modellen wird zeigen, in welche Richtung Apple die Technik weiterentwickeln will.

Zuletzt aktualisiert: 9. November 2024