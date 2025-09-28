Einfacher Trick: so bekommt man mehr Speed für Poco und Redmi

Viele Nutzer berichten, dass ihr Xiaomi-Smartphone mit der Zeit langsamer wird – unabhängig davon, ob es sich um ein Modell der POCO-, Redmi- oder Xiaomi-Reihe handelt. Die Ursache liegt häufig nicht in der Hardware, sondern in angesammelten Cache-Daten des System-Launchers. Eine gezielte Löschung dieser temporären Dateien kann die ursprüngliche Leistung wiederherstellen – ganz ohne technische Vorkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
Warum Xiaomi-Geräte mit der Zeit langsamer werden
System-Launcher speichern im Hintergrund Daten, um Prozesse zu beschleunigen. Mit der Zeit entsteht jedoch digitale „Altlast“, die sich negativ auswirkt auf:
- Ladezeiten von Apps
- Animationen auf dem Startbildschirm
- Multitasking-Leistung
- Systemreaktionszeit
- Akkulaufzeit
Diese Effekte sind reversibel und nicht auf Hardwareverschleiß zurückzuführen. Man braucht also kein neues Gerät, sondern kann selbst dafür sorgen, dass die Smartphones wieder schneller werden.
Anleitung: Cache des Launchers löschen
Für POCO-Geräte:
- Einstellungen öffnen
- Zu Apps oder Anwendungsverwaltung navigieren
- POCO Launcher auswählen
- Auf Speicher tippen
- Cache leeren
- Gerät neu starten
Für Xiaomi und Redmi:
- Einstellungen öffnen
- Zu Apps oder Anwendungsverwaltung navigieren
- System Launcher auswählen
- Auf Speicher tippen
- Cache leeren
- Gerät neu starten
Diese Maßnahme entfernt ausschließlich temporäre Systemdaten – persönliche Inhalte bleiben erhalten. Es werden also weder Bilder noch Nachrichten und auch keine anderen Inhalte gelöscht.
Vorteile regelmäßiger Cache-Löschung
- Reduzierte RAM-Auslastung
- Verbesserte Akkueffizienz
- Weniger App-Abstürze
- Flüssigere Animationen
- Allgemein bessere Nutzererfahrung
Empfehlung: Alle 1–2 Monate sollte man den Cache manuell löschen, um die Systemleistung dauerhaft zu erhalten.
