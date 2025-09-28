FAQ Handys und Smartphones

Einfacher Trick: so bekommt man mehr Speed für Poco und Redmi

von

Viele Nutzer berichten, dass ihr Xiaomi-Smartphone mit der Zeit langsamer wird – unabhängig davon, ob es sich um ein Modell der POCO-, Redmi- oder Xiaomi-Reihe handelt. Die Ursache liegt häufig nicht in der Hardware, sondern in angesammelten Cache-Daten des System-Launchers. Eine gezielte Löschung dieser temporären Dateien kann die ursprüngliche Leistung wiederherstellen – ganz ohne technische Vorkenntnisse.

Warum Xiaomi-Geräte mit der Zeit langsamer werden

System-Launcher speichern im Hintergrund Daten, um Prozesse zu beschleunigen. Mit der Zeit entsteht jedoch digitale „Altlast“, die sich negativ auswirkt auf:

  • Ladezeiten von Apps
  • Animationen auf dem Startbildschirm
  • Multitasking-Leistung
  • Systemreaktionszeit
  • Akkulaufzeit

Diese Effekte sind reversibel und nicht auf Hardwareverschleiß zurückzuführen. Man braucht also kein neues Gerät, sondern kann selbst dafür sorgen, dass die Smartphones wieder schneller werden.

Anleitung: Cache des Launchers löschen

Für POCO-Geräte:

  1. Einstellungen öffnen
  2. Zu Apps oder Anwendungsverwaltung navigieren
  3. POCO Launcher auswählen
  4. Auf Speicher tippen
  5. Cache leeren
  6. Gerät neu starten

Für Xiaomi und Redmi:

  1. Einstellungen öffnen
  2. Zu Apps oder Anwendungsverwaltung navigieren
  3. System Launcher auswählen
  4. Auf Speicher tippen
  5. Cache leeren
  6. Gerät neu starten

Diese Maßnahme entfernt ausschließlich temporäre Systemdaten – persönliche Inhalte bleiben erhalten. Es werden also weder Bilder noch Nachrichten und auch keine anderen Inhalte gelöscht.

Vorteile regelmäßiger Cache-Löschung

  • Reduzierte RAM-Auslastung
  • Verbesserte Akkueffizienz
  • Weniger App-Abstürze
  • Flüssigere Animationen
  • Allgemein bessere Nutzererfahrung

Empfehlung: Alle 1–2 Monate sollte man den Cache manuell löschen, um die Systemleistung dauerhaft zu erhalten.

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android


Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!


Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.

Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel

Schreibe einen Kommentar