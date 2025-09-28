Einfacher Trick: so bekommt man mehr Speed für Poco und Redmi

Viele Nutzer berichten, dass ihr Xiaomi-Smartphone mit der Zeit langsamer wird – unabhängig davon, ob es sich um ein Modell der POCO-, Redmi- oder Xiaomi-Reihe handelt. Die Ursache liegt häufig nicht in der Hardware, sondern in angesammelten Cache-Daten des System-Launchers. Eine gezielte Löschung dieser temporären Dateien kann die ursprüngliche Leistung wiederherstellen – ganz ohne technische Vorkenntnisse.

Warum Xiaomi-Geräte mit der Zeit langsamer werden

System-Launcher speichern im Hintergrund Daten, um Prozesse zu beschleunigen. Mit der Zeit entsteht jedoch digitale „Altlast“, die sich negativ auswirkt auf:

Ladezeiten von Apps

Animationen auf dem Startbildschirm

Multitasking-Leistung

Systemreaktionszeit

Akkulaufzeit

Diese Effekte sind reversibel und nicht auf Hardwareverschleiß zurückzuführen. Man braucht also kein neues Gerät, sondern kann selbst dafür sorgen, dass die Smartphones wieder schneller werden.

Anleitung: Cache des Launchers löschen

Für POCO-Geräte:

Einstellungen öffnen Zu Apps oder Anwendungsverwaltung navigieren POCO Launcher auswählen Auf Speicher tippen Cache leeren Gerät neu starten

Für Xiaomi und Redmi:

Einstellungen öffnen Zu Apps oder Anwendungsverwaltung navigieren System Launcher auswählen Auf Speicher tippen Cache leeren Gerät neu starten

Diese Maßnahme entfernt ausschließlich temporäre Systemdaten – persönliche Inhalte bleiben erhalten. Es werden also weder Bilder noch Nachrichten und auch keine anderen Inhalte gelöscht.

Vorteile regelmäßiger Cache-Löschung

Reduzierte RAM-Auslastung

Verbesserte Akkueffizienz

Weniger App-Abstürze

Flüssigere Animationen

Allgemein bessere Nutzererfahrung

Empfehlung: Alle 1–2 Monate sollte man den Cache manuell löschen, um die Systemleistung dauerhaft zu erhalten.

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android