iPhone: Hintergrund und Bilder bei Anrufen ganz einfach selbst festlegen

Um den Hintergrund und die Bilder bei Anrufen auf einem iPhone zu ändern, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung – abhängig von der iOS-Version und dem verwendeten Gerät. Seit iOS 17 lassen sich sowohl Kontaktbilder als auch visuelle Elemente des Anrufbildschirms individuell anpassen.
Zunächst kann man für einzelne Kontakte ein Bild hinterlegen, das bei eingehenden und ausgehenden Anrufen angezeigt wird. Dazu öffnet man die Kontakte-App, wählt den gewünschten Eintrag aus und tippt auf „Bearbeiten“. Über das Kontaktbild lässt sich ein neues Foto auswählen oder aufnehmen. Nach dem Zuschneiden und Positionieren wird das Bild gespeichert und erscheint künftig bei Anrufen mit diesem Kontakt.
Darüber hinaus kann man den Sperrbildschirm gestalten, der bei eingehenden Anrufen sichtbar sein kann. Unter „Einstellungen“ > „Hintergrundbild“ lässt sich ein neuer Sperrbildschirm erstellen oder ein bestehender anpassen. Hier kann man Fotos, Emoji-Muster oder dynamische Designs wählen. In Verbindung mit Favoritenkontakten und bestimmten Einstellungen kann dieser Bildschirm als Anrufhintergrund dienen.
Bei FaceTime-Anrufen bietet iOS zusätzliche Optionen wie Memoji, Porträtfilter oder animierte Hintergründe. Diese lassen sich während des Gesprächs über das Kamera-Menü aktivieren und sorgen für ein personalisiertes Erscheinungsbild.
Die Verfügbarkeit einzelner Funktionen hängt vom jeweiligen iPhone-Modell und der installierten iOS-Version ab. Ältere Geräte oder frühere Versionen bieten unter Umständen eingeschränkte Möglichkeiten. Für eine vollständige Nutzung empfiehlt sich ein Update auf die aktuelle iOS-Version.
Durch diese Anpassungen lässt sich das visuelle Erscheinungsbild von Anrufen individuell gestalten, ohne dass persönliche Daten oder Einstellungen verändert werden. Die Änderungen betreffen ausschließlich die Darstellung und können jederzeit rückgängig gemacht oder angepasst werden.
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.