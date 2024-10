Apple Intelligence: Deutschland-Start nun sicher [UPDATE]

Apple hat die komplette iPhone 16 Serie mit Apple Intelligence ausgerüstet und bietet die neuen KI Funktionen damit sowohl für die iPhone 16 Pro-Modelle als auch für die normalen iPhone 16 Smartphones an. Allerdings hat sich bestätigt, dass Apple Intelligence derzeit generell noch nicht für die iPhone 16 Serie zur Verfügung steht. Die künstliche Intelligenz soll erst im Oktober per Software-Update auf die Modelle ausgeliefert werden. Erst mit iOS 18.1 kommt die KI auf die iPhone 16 und die iPhone 16 pro.

Im Kleingedruckten heißt es zum Fahrplan:

Apple Intelligence wird als kostenloses Softwareupdate verfügbar sein. Die ersten Apple Intelligence Features werden nächsten Monat als Teil von iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 als Betaversion verfügbar sein und weitere Features kommen in den folgenden Monaten dazu. Apple Intelligence wird auf dem iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max sowie auf iPad und Mac mit M1 und neuer verfügbar sein, sofern Siri und die Gerätesprache auf Englisch (USA) eingestellt sind. Apple Intelligence ist in der EU derzeit nicht für das iPhone verfügbar. Weitere Sprachen und Plattformen kommen im Laufe des nächsten Jahres hinzu. Später in diesem Jahr fügt Apple Intelligence Unterstützung für lokalisiertes Englisch in Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Großbritannien hinzu. Im kommenden Jahr wird Apple Intelligence für weitere Sprachen eingeführt, darunter Chinesisch, Französisch, Japanisch und Spanisch.

Der Fahrplan bestätigt auch, das selbst mit iOS 18.1 Nutzer in Deutschland und in der EU noch nicht von Apple Intelligente profitieren werden. Das Unternehmen scheint die rechtlichen Probleme mit dem Digital Markets Act der EU immer noch nicht geklärt zu haben und daher wird es 2024 noch keine Apple Intelligence Funktionen für Nutzer in der EU geben.

Für 2025 hat das Unternehmen aber zumindest die KI für die französische und spanische Sprache angekündigt. Das deutet darauf hin, dass Apple davon ausgeht, die rechtlichen Probleme in der EU im kommenden Jahr zu lösen. Allerdings wird Deutsch als Sprache für Apple Intelligence nicht erwähnt. Das könnte darauf hindeuten, dass deutsche Nutzer sogar bis 2026 warten müssen, bis Apple Intelligence zur Verfügung stehen wird – oder das Deutsch unter die weiteren Sprachen fällt, die Apple nicht explizit mit erwähnt ist.

UPDATE Mit dem Start der neuen iPad mini hat Apple auch Deutsch als Sprache erwähnt. Das Unternehmen hat also nun offiziell präzisiert, dass auch deutsche Nutzer im kommenden Jahr Apple Intelligence nutzen können. Im Kleingedruckten heißt es:

Im Laufe des nächsten Jahres wird Apple Intelligence für weitere Sprachen eingeführt, darunter Chinesisch, Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch, Vietnamesisch und andere.

Ein genauer Termin für den Start fehlt aber weiterhin.

