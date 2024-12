iPhone 17: Horizontales Kamera-Design sorgt für Aufregung [UPDATE Konzepte]

Laut einem Gerücht des chinesischen Tippgebers Digital Chat Station, das zuerst von Notebookcheck aufgegriffen wurde, wird die iPhone 17-Serie oder zumindest das gemunkelte Air/Slim-Modell über eine horizontale Kamerainsel verfügen. Ein iPhone 17-Rendering zeigt ein Telefon mit einer horizontal gestapelten Kameraanordnung im obersten Teil des Telefons. Das sorgt für Aufregung, denn damit würde Apple das Kamera-Modul im kommenden Jahr wohl deutlich überarbeiten und die Modelle in Richtung Google Pixel entwickeln. Entsprechend sind einige Fans gar nicht begeistert.

Allerdings fehlen bisher die Details zum neuen Kamera-Modul und es ist auch nicht klar, ob die Veränderung wirklich alle Modelle betrifft oder nur die iPhone 17 Slim das neue Modul bekommen werden. Daher ist es wohl erstmal besser abzuwarten, bis es mehr Details dazu gibt, was Apple genau plant.

UPDATE Es gibt mittlerweile auch passende Konzepte für das neue Design und sie reichen von klassisch bis ziemlich ausgefallen. Wie genau die Obektive angeordnet sind, weiß allerdings aktuell wohl noch niemand außerhalb von Apple, daher bleiben das alles nur Ideen und Entwürfe – ohne Garantie auf eine Umsetzung.

Titanium oder Aluminium? Experten streiten sich

Aktuell gibt es Unstimmigkeiten darüber, welches Material Apple bei den iPhone 17 Pro Modellen für den Body einsetzen wird. Ein Report von vor einigen Tagen ging davon aus, dass Apple auf Aluminium wechselt um Kosten zu sparen. Ein neuer Report von InstantDigital bleibt nun aber dabei, dass iPhone 17 pro und iPhone 17 pro max weiterhin einen Body aus Titanium bekommen werden. Unabhängig davon, welches Material das Unternehmen nun einsetzen wird, dürfte das Ergebnis jedes Mal stabil und wertig ausfallen, denn Apple hat sowohl mit Aluminium als auch mit Titanium genug Erfahrungen sammeln können. Für Nutzer macht es daher wohl gar keinen so großen Unterschied, wer nun recht hat.

Verbesserte Siri noch nicht fertig

Apple arbeitet derzeit an einen überarbeiteten Version von Siri für die iPhone und iPad Modelle, die besser mit dem Nutzer interagieren kann und insgesamt intelligenter sein soll. Intern soll die neue Sprachsteuerung unter dem Namen LLM Siri laufen, allerdings scheint Apple mit der Entwicklung noch nicht so weit, wie erhofft. Marc Gurman nennt als Datum für den Start der neuen Siri 2026 – die LLM Siri Version wird im kommenden Jahr in den iPhone 17 also noch nicht zur Verfügung stehen. Man kann frühestens beim iPhone 18 damit rechnen.

Gurman schreibt selbst dazu:

Apple bereitet eine Siri-Überarbeitung für die ChatGPT-Ära vor, die jedoch erst 2026 erfolgen wird. Seit der Ankündigung seiner KI-Plattform im Juni hat Apple eine leistungsstärkere Siri versprochen – etwas, das längst überfällig ist. Der Sprachassistent des Unternehmens reagiert seit Jahren nicht mehr richtig auf Fragen und Befehle der Nutzer. Und Ende 2022 wurde es von ChatGPT von OpenAI überholt. Aber die erste Version von Apple Intelligence – die heute verfügbare – nimmt größtenteils nur kosmetische Änderungen an Siri vor. Es fügt eine neue Benutzeroberfläche hinzu (das Leuchten rund um den Bildschirm) und die Möglichkeit, Anfragen einzugeben, anstatt Ihre Stimme zu verwenden. Außerdem gibt es tiefergehende Kenntnisse über Apple-Produkte und Siri kann besser mit Pausen beim Hören von Befehlen umgehen. In den nächsten Monaten wird Apple über die neue App Intents-Software eine präzisere Steuerung von Apps von Drittanbietern hinzufügen sowie die Möglichkeit bieten, auf Benutzerdaten und den Kontext dessen zuzugreifen, was gerade auf ihrem Bildschirm angezeigt wird.

Leider gibt es nauchoch keine Hinweise, welche Verbesserungen die neue Siri Version mit sich bringt, aber der Arbeitsname LLM Siri lässt zumindest darauf hoffen, dass das Sprachverständnis intuitiver sein wird.

iPhone 17: Dynamic Island soll kleiner ausfallen

Es gibt Hinweise auf eine kleinere Design-Änderung beim iPhone 17, denn zumindest beim iPhone 17 pro max soll laut Analyst Jeff Pu das Dynamic Island kleiner ausfallen als noch in diesem Jahr. Apple scheint dabei bei den iPhone 17 pro max eher auf einer Größe hinzuarbeiten, die man auch von Android Modelle mit Dual Lens Frontkamera her kennt. Bleibt abzuwarten, welche Informationen dann dort noch untergebracht werden können oder ob Apple diese Funktion dann auch einschränkt.

Akku soll leichter zu tauschen sein

Es gibt Hinweise, dass Apple bei den Pro-Modelle der iPhone 17 Serie die Reparierbarkeit verbessert und es einfacher machen wird, den Akku zu tauschen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Apple weiter daran arbeitet, die Vorgaben der EU aus diesem Bereich umzusetzen und für Verbraucher ist dies natürlich ein guter Schritt, weil damit der Wechsel des Akkus billiger wird und eventuell auch direkt selbst gemacht werden kann.

Neuer Button soll Volumen- und Action-Button ersetzen

Es gibt neue Hinweise auf die Planungen von Apple zum iPhone 17. Das Unternehmen arbeitet wohl derzeit daran, eine neue Button-Technik umzusetzen. Damit sollen iPhone 17 pro und iPhone 17 pro max ausgerüstet werden und damit wird der Unterschied zwischen den Modellvarianten wieder etwas größer gemacht. Die neue Buttontechnik soll sowohl die Lautstärke-Kontrolle als auch den Action-Button ersetzen. Leider gibt es noch keine Hinweise, was Apple genau plant, aber eventuell sind es bereits die Solid-State-Buttons, die zum Einsatz kommen werden und die alle physischen Komponenten komplett ersetzen sollen.

120Hz Displays auch für die normalen Modelle

Bereits Anfang des Jahres gab es Hinweise, dass Apple im kommenden Jahr die 60 Hz Serie endlich beenden will und auch für die normalen Modelle der iPhone 17 Reihe 120 Hz als Refreshrate beim Display anbieten wird. Diese bei Apple ProMotion genannte Technik steht bisher nur den Pro-Modellen zur Verfügung und die 60 Hz Displays sind mittlerweile ein großer Kritikpunkt am Unternehmen.

Mittlerweile bestätigen immer mehr Experten und Leaker dieses Update und daher kann man wohl recht sicher davon ausgehen, dass beim iPhone 17 alle Modelle auf ein ProMotion Display zurückgreifen können. Auch das neue iPhone 17 Slim soll davon profitieren.

Die schlechte Nachricht: bei den iPhone 16 Modellen in diesem Jahr bleibt es bei 60 Hz. Wer im Herbst ein Display mit 120 Hz haben möchte, muss zu den Pro-Modellen greifen.

