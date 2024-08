Apple: so viele aktive Geräte wie noch nie

Apple hat zu den Unternehmenszahlen für das zweite Quartal auch noch weitere Details veröffentlicht und ist vor allem mit der Zahl der genutzten Modelle sehr zufrieden. Es wurden zwar keine Zahlen dazu genannt, wie viele aktive Apple-Geräte genau im zweiten Quartal gezählt wurden, aber das Unternehmen spricht von einem Allzeithoch in diesem Bereich. Es waren also so viele Apple-Geräte aktiv wie noch nie vorher.

Im Earnings Call wurde dies wie folgt formuliert:

Dank unserer unübertroffenen Kundenzufriedenheit und -treue sowie einer großen Anzahl von Kunden, die unsere Produkte noch nicht kennen, erreicht unsere installierte Basis an aktiven Geräten über alle Produkte und geografischen Segmente hinweg ein Allzeithoch. Der Dienstleistungsumsatz erreichte einen Rekordwert von 24,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 14 % im Jahresvergleich, mit einem Rekordwert in den entwickelten Märkten und einem Rekordwert im Juniquartal in den Schwellenmärkten. […] Lassen Sie mich näher auf jede unserer Umsatzkategorien eingehen. Der iPhone-Umsatz betrug 39,3 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, stieg jedoch bei konstanten Wechselkursen. Wir haben im Juni-Quartal in mehreren Ländern Rekorde aufgestellt, darunter im Vereinigten Königreich, in Spanien, Polen, Mexiko, Indonesien und auf den Philippinen. Und die installierte iPhone Active-Basis wuchs insgesamt und in allen geografischen Segmenten auf ein neues Allzeithoch.