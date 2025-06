Apple iPhone ProMotion: Bildwiederholungsraten einstellen – so geht es

Die Bildwiederholungsrate eines Displays beeinflusst maßgeblich, wie flüssig Inhalte wie Animationen, Scrollen oder Spiele dargestellt werden. Seit der Einführung der ProMotion-Technologie mit dem iPhone 13 Pro bieten Apples Pro-Modelle eine dynamische Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Doch wie kann man diese Rate anpassen, etwa um Akkulaufzeit zu sparen? Dieser Artikel erklärt die Schritte und Hintergründe.

ProMotion: Flüssige Darstellung mit LTPO-Technologie

Apples ProMotion-Technologie, die erstmals 2017 im iPad Pro und 2021 im iPhone 13 Pro debütierte, ermöglicht eine adaptive Bildwiederholrate zwischen 1 Hz und 120 Hz. Dank LTPO-Displays (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) passt sich die Frequenz automatisch an den Inhalt an: Bei statischen Bildern wie Text sinkt die Rate auf bis zu 1 Hz, um Energie zu sparen, während schnelle Bewegungen in Spielen oder beim Scrollen bis zu 120 Hz nutzen. Dies sorgt für eine geschmeidige Darstellung ohne unnötigen Stromverbrauch.

Die Pro-Modelle der iPhone-13-, 14-, 15- und 16-Reihe (jeweils Pro und Pro Max) unterstützen ProMotion, während die Standard- und Plus-Modelle weiterhin auf 60 Hz festgelegt sind. Eine manuelle Fixierung auf 120 Hz ist nicht möglich, da Apple die Anpassung automatisiert. Allerdings lässt sich die maximale Rate auf 60 Hz begrenzen, was besonders bei Akku-Problemen nützlich ist.

Bildwiederholungsrate anpassen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Um die Bildwiederholungsrate auf einem iPhone mit ProMotion-Display (z. B. iPhone 16 Pro) zu beschränken, gehen Sie wie folgt vor:

Einstellungen öffnen: Starten Sie die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone. Bedienungshilfen auswählen: Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „Bedienungshilfen“. Bewegung anpassen: Wählen Sie im Menü „Bewegung“. Bildrate beschränken aktivieren: Aktivieren Sie die Option „Bildrate beschränken“ durch Tippen auf den Schalter. Dadurch wird die maximale Bildwiederholrate auf 60 Hz reduziert.

Die Änderung tritt sofort in Kraft. Animationen und Scrollen wirken möglicherweise weniger flüssig, aber der Stromverbrauch des Displays sinkt spürbar. Um ProMotion wieder voll zu nutzen, deaktivieren Sie den Schalter erneut.

Hinweis: Diese Einstellung ist nur auf iPhones mit ProMotion verfügbar, also den Pro- und Pro-Max-Modellen ab dem iPhone 13. Standardmodelle wie das iPhone 16 oder iPhone 15 bieten keine Anpassung, da sie fest auf 60 Hz laufen.

Wann lohnt sich die Beschränkung?

Die Reduzierung der Bildwiederholrate auf 60 Hz kann in mehreren Szenarien sinnvoll sein:

Akkulaufzeit verlängern : Eine hohe Bildwiederholrate erhöht den Energieverbrauch des Displays, das ohnehin einen Großteil der Batterie beansprucht. Bei intensiver Nutzung kann die Beschränkung die Laufzeit verlängern.

: Eine hohe Bildwiederholrate erhöht den Energieverbrauch des Displays, das ohnehin einen Großteil der Batterie beansprucht. Bei intensiver Nutzung kann die Beschränkung die Laufzeit verlängern. Empfindlichkeit gegenüber Flimmern : Manche Nutzer reagieren empfindlich auf hohe Bildwiederholraten, was zu Kopfschmerzen oder Unwohlsein führen kann. Eine Reduzierung auf 60 Hz kann helfen.

: Manche Nutzer reagieren empfindlich auf hohe Bildwiederholraten, was zu Kopfschmerzen oder Unwohlsein führen kann. Eine Reduzierung auf 60 Hz kann helfen. Gewohnheit an 60 Hz: Wer von einem älteren iPhone mit 60 Hz kommt, bemerkt den Unterschied oft kaum, besonders bei alltäglichen Aufgaben wie Lesen oder Surfen.

Spieler oder Nutzer, die Wert auf flüssige Animationen legen, sollten die Beschränkung jedoch nur temporär aktivieren, da die 120 Hz besonders bei dynamischen Inhalten wie Games oder Videos ihre Stärken ausspielen.

Einschränkungen und Alternativen

Eine direkte Auswahl zwischen verschiedenen Bildwiederholraten (z. B. 90 Hz oder 120 Hz) bietet iOS nicht. Apple setzt auf die automatische Anpassung, um die Balance zwischen Leistung und Effizienz zu optimieren. Wer den Stromsparmodus aktiviert (Einstellungen > Batterie), profitiert ebenfalls von einer automatischen Reduzierung der Bildwiederholrate, ohne die Bedienungshilfen anzupassen.

Kritiker bemängeln, dass Apple die 120-Hz-Technologie auf die Pro-Modelle beschränkt. Selbst im Jahr 2025 nutzen die Standard-iPhones nur 60 Hz, was im Vergleich zu Android-Konkurrenten wie dem OnePlus 7 Pro (90 Hz, 2019) veraltet wirkt. Analysten wie Ross Young vermuten, dass Apple erst mit der iPhone-17-Reihe 2025 auch die Standardmodelle auf 120 Hz aufrüsten könnte.

Die Anpassung der Bildwiederholungsrate auf dem iPhone ist einfach, aber auf Pro-Modelle mit ProMotion beschränkt. Durch die Beschränkung auf 60 Hz können Nutzer Akkulaufzeit sparen oder Komfort bei empfindlichen Augen verbessern, müssen aber auf die flüssigen Animationen von 120 Hz verzichten. Für die meisten reicht die automatische Anpassung von ProMotion im Alltag völlig aus, doch die manuelle Option bietet willkommene Flexibilität.

