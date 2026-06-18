Samsung Galaxy S24: Juni-Update mit One UI 8.5 wird ausgeliefert

Das aktuelle Software-Update für die Galaxy S24-Serie in Südkorea (Build-Nummer S928NKSS6DZF3) bringt für Nutzer der Flaggschiff-Reihe leider nicht die erhofften KI-Funktionen des Galaxy S26.
Während das ursprüngliche One UI 8.5-Update im Mai bereits diverse Verbesserungen und neue Galaxy-AI-Tools einführte, bleibt die Integration exklusiver S26-Funktionen wie die Benachrichtigungs-Zusammenfassungen (Summarize Notifications) oder die Dateizusammenfassungen (Show File Summaries) für das S24 in diesem Juni-Release aus. Auch wenn Samsung mit dem Juni-Update für andere Modelle (wie etwa das Galaxy Z Fold 7) durchaus den Funktionsumfang bei den KI-gestützten Benachrichtigungen erweitert hat, scheint das Galaxy S24 von diesen spezifischen Neuerungen in dieser Version noch nicht zu profitieren.
Nutzer müssen sich somit noch etwas gedulden, bis oder ob diese speziellen KI-Features den Weg auf die S24-Modelle finden.
April-Update steht zum Download bereit
Gestern hat das Galaxy S24 in Europa und Indien das auf One UI 8 basierende April-Update erhalten. Die Aktualisierung wird unter der Build-Nummer CZD1 bereitgestellt und bringt die neuesten Software-Optimierungen auf die Geräte der Nutzer in diesen Regionen.
So aktualisieren Sie Ihr Samsung Galaxy S24:
Vor der Aktualisierung:
- Sichern Sie Ihre Daten: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre wichtigen Daten vor dem Update sichern, da es während des Installationsvorgangs zu Fehlern kommen kann.
- Laden Sie den Akku auf: Stellen Sie sicher, dass der Akku Ihres Telefons zu mindestens 50% geladen ist, bevor Sie das Update starten.
- Verbinden Sie sich mit WLAN: Laden Sie das Update am besten über ein WLAN-Netzwerk herunter, da es sich um eine große Datei handeln kann.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Speicherplatz haben: Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Telefon ausreichend freier Speicherplatz für das Update vorhanden ist.
So installieren Sie das Update:
- Öffnen Sie die Einstellungen: Tippen Sie auf Ihrem Galaxy S24 auf das Symbol „Einstellungen“.
- Wählen Sie „Software-Update“: Scrollen Sie in den Einstellungen nach unten und tippen Sie auf „Software-Update“.
- Tippen Sie auf „Herunterladen und installieren“: Ihr Telefon prüft nun, ob ein Update verfügbar ist. Wenn ein Update verfügbar ist, wird es heruntergeladen und installiert.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm: Nachdem der Download abgeschlossen ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update zu installieren. Ihr Telefon wird während des Installationsvorgangs neu gestartet.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.