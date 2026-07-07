Nächstes Rekord-Quartal bei Samsung: mehr Gewinn als in den letzten 3 Jahren zusammen

Anhaltend rasant steigende Preise für Speicherchips haben Samsung zu einem operativen Rekordgewinn verholfen, der die Ergebnisse der vergangenen drei Jahre zusammen übertrifft. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal untermauern die dominante Rolle des Technologieriesen im aktuellen Halbleiter-Superzyklus.
Ein historisches Ergebnis bricht alle Rekorde
Der gemessen am Umsatz weltgrößte Speicherchip-Hersteller teilte mit, dass der operative Gewinn im zweiten Quartal auf astronomische 89,4 Billionen Won (umgerechnet rund 55 Milliarden Euro) gestiegen ist. Damit pulverisierte der südkoreanische Konzern die ohnehin hohen Analystenschätzungen von rund 84 bis 87 Billionen Won deutlich.
Wie extrem die Kehrtwende auf dem Halbleitermarkt verlief, zeigt der direkte Vergleich: Im Vorjahreszeitraum war das Ergebnis wegen eines damals schleppenden Absatzes auf magere 4,7 Billionen Won eingebrochen. Der aktuelle Gewinn markiert somit eine Steigerung um das Neunzehnfache (über 1.800 Prozent). Der Gesamtumsatz sprang zeitgleich um 129 Prozent nach oben auf den Allzeitrekord von 171 Billionen Won.
Dieser historische Gewinnsprung gelang Samsung sogar trotz massiver Rückstellungen für Mitarbeiter-Boni. Da im Mai eine Tarifeinigung erzielt wurde, die Sonderzahlungen an den operativen Erfolg koppelt, mussten immense Summen im Halbleiterbereich zurückgelegt werden. Ohne diese Rückstellungen hätte der operative Gewinn laut Branchenanalysten sogar die unvorstellbare Marke von 100 Billionen Won durchbrochen.
Der KI-Boom treibt die gesamte Produktpalette
Samsung profitiert extrem von der explodierenden Nachfrage nach Speichertechnologie. Durch den weltweiten Bauboom bei Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) kann die Halbleiterbranche den globalen Bedarf derzeit schlichtweg nicht decken.
- Breites Preiswachstum: Die Gewinnmargen explodieren nicht mehr nur bei den hochspezialisierten Hochleistungsspeichern (High Bandwidth Memory, kurz HBM). Weil Tech-Giganten weltweit aufrüsten, fehlt es überall an Kapazitäten. Das treibt auch die Preise für herkömmliche DRAM- und NAND-Produkte massiv in die Höhe.
- Technischer Meilenstein: Um seine technologische Führung zu festigen, hatte Samsung vor einigen Wochen als weltweit erstes Unternehmen erste Testexemplare der neuesten HBM-Generation an Kunden ausgeliefert.
Mit diesem außergewöhnlichen Quartalsergebnis setzt Samsung neue Maßstäbe in der globalen Tech-Industrie und unterstreicht, dass die Nachfrage nach der notwendigen Hardware für die KI-Infrastruktur weiterhin auf einem beispiellosen Niveau verharrt.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.