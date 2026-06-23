Turbo für noch mehr AI-Funktionen: Samsung präsentiert den weltweit schnellsten UFS 5.0-Speicher

Die Ära der On-Device-KI bekommt einen neuen technologischen Motor: Samsung Electronics hat heute mit der Entwicklung des branchenweit ersten Universal Flash Storage (UFS) 5.0-Speichers einen Meilenstein gesetzt. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 10,8 GB/s definiert das Unternehmen die Leistungsgrenzen mobiler Geräte neu und bereitet den Boden für eine nahtlose KI-Nutzung direkt auf dem Smartphone.
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Ein Quantensprung bei der Geschwindigkeit
Während generative KI-Anwendungen zunehmend von der Cloud direkt auf das Endgerät wandern, stieg der Bedarf an lokaler Rechenleistung und Speicherbandbreite massiv an. Der neue UFS 5.0-Speicher von Samsung erfüllt diesen Anspruch mit beeindruckenden Spezifikationen:
- Überragende Bandbreite: Mit einer sequenziellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 10,8 GB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 9,5 GB/s übertrifft der neue Standard seinen Vorgänger (UFS 4.1) um mehr als das Doppelte.
- Beschleunigte KI-Prozesse: Diese Geschwindigkeit reduziert die Latenzzeiten beim Ausführen komplexer großer Sprachmodelle (LLMs) auf mobilen Geräten signifikant und sorgt für eine nahezu verzögerungsfreie Interaktion mit KI-Assistenten.
Effizienz als Kernfaktor
Leistung ist bei mobilen Geräten wertlos, wenn sie den Akku innerhalb kürzester Zeit entleert. Samsung hat daher auch bei der Energieeffizienz massiv nachgebessert. Durch den Einsatz neuer Technologien wie Clock Gating und Multi-Voltage-Architekturen arbeitet der UFS 5.0-Speicher um über 40 % effizienter als die vorherige Generation. Dies ermöglicht eine drastische Reduktion des Stromverbrauchs bei der Übertragung großer Datenmengen und verlängert die Batterielaufzeit zukünftiger Flaggschiff-Geräte erheblich.
Kompaktheit trifft auf Flexibilität
Neben der technischen Performance überzeugt die neue Lösung durch ihre physischen Abmessungen. Mit einer Größe von nur 7,5 mm x 13 mm x 0,9 mm ist der Speicherbaustein 16,7 % kompakter als das bisherige UFS 4.1-Modul. Diese Platzersparnis gibt Geräteentwicklern die notwendige Flexibilität, um den internen Aufbau moderner Hardware – von Smartphones über Wearables bis hin zu Extended-Reality-Headsets (XR) – effizienter zu gestalten.
Ausblick: Massenproduktion steht bevor
Jangseok Choi, Leiter der Abteilung Memory Product Planning bei Samsung Electronics, unterstreicht die strategische Bedeutung: „In der Ära der On-Device-KI entwickeln sich Speicherlösungen zu einem entscheidenden Faktor, der die Qualität der KI-Erfahrung definiert. Mit UFS 5.0 setzen wir einen neuen Standard und unterstreichen unseren Anspruch, die Innovationen für die nächste Generation mobiler Plattformen anzuführen.“
Samsung plant den Beginn der Massenproduktion für das vierte Quartal 2026. Zum Start soll der Speicher in verschiedenen Kapazitäten mit bis zu einem Terabyte (TB) verfügbar sein. Damit schafft Samsung die infrastrukturelle Basis für die nächste Welle an Flaggschiff-Smartphones und KI-Wearables, die ab dem kommenden Jahr den Markt erreichen werden.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.