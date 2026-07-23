Samsung betrifft Neuland: Smart Glasses mit KI-Fokus in London vorgestellt

Im Rahmen des Samsung Galaxy Unpacked Events in London hat Samsung heute seine neuesten intelligenten Brillen präsentiert. Die Designs, die an die auf der letzten Google I/O gezeigten Konzepte anknüpfen, entstanden in enger Zusammenarbeit mit den international renommierten Brillenherstellern Gentle Monster und Warby Parker. Die Smart Glasses demonstrieren eindrucksvoll, wie sich das vernetzte Ökosystem über das klassische Mobiltelefon hinaus erweitern lässt. Sie sind darauf ausgelegt, Nutzer im Alltag, bei der Arbeit und auf Reisen zu unterstützen – insbesondere dann, wenn sie beide Hände frei haben möchten.

Die Vision: KI direkt im Sichtfeld

Künstliche Intelligenz wird sich in Zukunft zunehmend kontextbasiert an den Handlungen der Nutzer orientieren. Zwar bleibt das Smartphone das Herzstück vernetzter Erlebnisse, doch smarte Wearables können in vielen Alltagssituationen entscheidenden Zusatzkontext liefern.

Indem die Brillen KI direkt ins Sichtfeld integrieren, stellen sie relevante Informationen bereit, ohne dass jede Interaktion auf einem Display beginnen muss. So können User weiterhin natürlich mit den Menschen und Aufgaben in ihrer Umgebung interagieren, während sie intuitiv und freihändig Unterstützung erhalten.

„Da AI-Agenten die Nutzung mobiler Geräte verändern, rückt die Entwicklung intuitiver Devices in den Fokus. Diese sollen sich an den jeweiligen Kontext der Nutzer anpassen“, erklärt Won-Joon Choi, Chief Operating Officer des Geschäftsbereichs Mobile eXperience (MX) bei Samsung. „Intelligente Brillen schaffen einen neuen Berührungspunkt und integrieren personalisierte AI-Unterstützung auf natürliche Weise in viele Situationen des Alltags.“

Hardware und smarte Partnerschaft mit Google

Die Smart Glasses kombinieren ein leichtes Gestell und ein schlankes Profil mit einer robusten Konstruktion und ausdauernder Akkuleistung.

Akkulaufzeit: Bis zu 9 Stunden Nutzung mit einer einzigen Ladung. Das mitgelieferte Lade-Case bietet Strom für bis zu 7 weitere vollständige Ladevorgänge.

Bis zu 9 Stunden Nutzung mit einer einzigen Ladung. Das mitgelieferte Lade-Case bietet Strom für bis zu 7 weitere vollständige Ladevorgänge. Performance: Die Snapdragon® AR1 Gen 1 Plattform stellt die nötige Rechenleistung für schnelle KI-Prozesse bereit.

Die Snapdragon® AR1 Gen 1 Plattform stellt die nötige Rechenleistung für schnelle KI-Prozesse bereit. Sensorik: Eine integrierte Kamera liefert den nötigen visuellen Kontext für die KI-Nutzung.

Die Brillen wurden gemeinsam mit Google entwickelt und bringen die KI Google Gemini in ein vertrautes Format. Sameer Samat, President of Android Ecosystem bei Google, betont: „Auf Basis der Android XR-Plattform verbinden Smart Glasses hochwertiges Design mit der fortschrittlichen Unterstützung von Gemini. Sie reagiert auf natürliche Weise auf das, was Nutzer sehen und bietet ihnen den ganzen Tag über freihändige Unterstützung.“

Die wichtigsten Features im Überblick

Die intelligenten Brillen bieten eine Reihe von Funktionen, die den Alltag erleichtern und nahtlos in das Samsung-Ökosystem greifen:

Im Hier und Jetzt bleiben: Die Brillen können lange Nachrichten zusammenfassen, wichtige Informationen vorlesen und Live-Übersetzungen unterstützen. Die Steuerung erfolgt intuitiv über Sprachbefehle oder Gesten.

Die Brillen können lange Nachrichten zusammenfassen, wichtige Informationen vorlesen und Live-Übersetzungen unterstützen. Die Steuerung erfolgt intuitiv über Sprachbefehle oder Gesten. Kontext erfassen: Auf Zuruf können die Brillen erfassen, was Nutzer gerade sehen (z. B. ein Whiteboard im Meeting). Diese Informationen lassen sich direkt in Samsung Notes organisieren, speichern und teilen.

Auf Zuruf können die Brillen erfassen, was Nutzer gerade sehen (z. B. ein Whiteboard im Meeting). Diese Informationen lassen sich direkt in Samsung Notes organisieren, speichern und teilen. In Echtzeit interagieren: Abhängig vom Standort können Nutzer Unterstützung bei der Routenplanung anfordern oder sich über ihre Umgebung informieren lassen. Auch Live-Übersetzungen zur Überwindung von Sprachbarrieren sind möglich.

Abhängig vom Standort können Nutzer Unterstützung bei der Routenplanung anfordern oder sich über ihre Umgebung informieren lassen. Auch Live-Übersetzungen zur Überwindung von Sprachbarrieren sind möglich. Kontextbezogen unterstützen: Die Brillen erfassen den aktuellen Kontext und verknüpfen Informationen über verschiedene Aufgaben hinweg. Nutzer können so genau dort weitermachen, wo sie aufgehört haben, ohne Dinge wiederholen zu müssen.

Die Brillen erfassen den aktuellen Kontext und verknüpfen Informationen über verschiedene Aufgaben hinweg. Nutzer können so genau dort weitermachen, wo sie aufgehört haben, ohne Dinge wiederholen zu müssen. Live-Bilder übertragen: Während eines Anrufs lässt sich das eigene Sichtfeld aufzeichnen oder live teilen – für eine unmittelbarere Kommunikation mit freien Händen.

Design für jeden Stil: Gentle Monster und Warby Parker

Brillen sind funktionale Begleiter und zugleich Ausdruck des persönlichen Stils. Um Technologie und Mode zu vereinen, hat Samsung bei der Entwicklung mit zwei starken Partnern aus der Optikbranche kooperiert, um optimalen Tragekomfort und eine ergonomische Passform zu garantieren.

Zum Start wurden zwei unterschiedliche Designs präsentiert:

Gentle Monster Edition: Ein schlankes schwarzes Gestell, bei dem eine gerade obere Linie auf sanft abgerundete Unterkanten trifft. Das Ergebnis ist eine elegante und extravagante Silhouette. Warby Parker Edition: Dieses Modell kombiniert eine dezent nach oben geschwungene Brauenlinie mit einem satten Braunton und bietet eine vielseitige, elegante Form, die perfekt für den Alltag geeignet ist.