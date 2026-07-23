Proaktive Gesundheitsvorsorge am Handgelenk: Samsung präsentiert die Galaxy Watch Ultra2 und Galaxy Watch9

Für eine Nutzung rund um die Uhr verbindet Samsung in seiner neuen Smartwatch-Generation leistungsstarke Technologien mit höchstem Tragekomfort. Ausgestattet mit der modernen Snapdragon® Wear Elite-Plattform, extrem hellen Displays und ausdauernden Akkus, übersetzen die neuen Modelle komplexe biometrische Daten in leicht verständliche Alltagshinweise.

TM Roh, Head of Device eXperience bei Samsung, fasst das Ziel der neuen Premium-Serie zusammen: Der Wandel von einer reaktiven Behandlung hin zu einer proaktiven Vorsorge soll für Nutzer so nahtlos wie möglich in den Alltag integriert werden.

Galaxy Watch Ultra2: Maximale Performance für Outdoor und Sport

Die Galaxy Watch Ultra2 ist die bislang fortschrittlichste Smartwatch von Samsung, speziell konzipiert für ambitionierte Sportler und anspruchsvolle Outdoor-Abenteuer. Sie behält ihr stoßfestes Titangehäuse bei, wurde jedoch im Inneren so optimiert, dass sie trotz eines 800-mAh-Akkus (35 % mehr Kapazität als der Vorgänger) um 12 % dünner ist. Das Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von 5.000 Nits und garantiert so auch bei direkter Sonneneinstrahlung perfekte Ablesbarkeit.

Besondere Funktionen für Höchstleistungen:

Trail-Run: Erfasst detaillierte Höhendaten, den Aufstiegsfortschritt und die Belastung für Geländeläufer.

Erfasst detaillierte Höhendaten, den Aufstiegsfortschritt und die Belastung für Geländeläufer. Trinkalarm: Gibt basierend auf dem geschätzten Flüssigkeitsverlust proaktive Hinweise zur Flüssigkeitszufuhr während des Trainings.

Gibt basierend auf dem geschätzten Flüssigkeitsverlust proaktive Hinweise zur Flüssigkeitszufuhr während des Trainings. Professionelles Tauchen: Mit IP69K, 10 ATM und DIN EN 13319-Zertifizierung ist die Uhr voll tauchtauglich. Eine exklusive, mit Mares entwickelte App macht die Smartwatch zum vollwertigen Tauchcomputer, der Tiefe, Zeit, Temperatur sowie Auf- und Abstiegsgeschwindigkeiten misst.

Galaxy Watch9: Der smarte Begleiter für den Alltag

Wer sein tägliches Wohlbefinden besser verstehen möchte, findet in der Galaxy Watch9 den passenden Partner. Ein leichtes, robustes Aluminiumgehäuse sorgt in Kombination mit weichen Armbändern für einen natürlichen und ganztägig komfortablen Sitz am Handgelenk.

Auch in diesem Modell sorgt die Snapdragon® Wear Elite-Plattform für eine nahtlose Performance. Der effiziente 390-mAh-Akku gewährleistet eine verlässliche 24/7-Nutzung, während das brillante Display mit 3.000 Nits bei allen Lichtverhältnissen optimal ablesbar bleibt.

KI-gestützte Gesundheits- und Wellness-Insights

Das Herzstück beider Modelle sind die fortschrittlichen BioActive-Sensoren. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz werden kontinuierlich gesammelte biometrische Daten ausgewertet und in leicht verständliche Ratschläge umgewandelt:

Schlaf-Apnoe: KI-gestützte Algorithmen erkennen mögliche Atemstörungen während des Schlafs.

KI-gestützte Algorithmen erkennen mögliche Atemstörungen während des Schlafs. Vitalwerte: Hilft bei der Einordnung der Basiswerte im Schlaf und warnt bei signifikanten Abweichungen.

Hilft bei der Einordnung der Basiswerte im Schlaf und warnt bei signifikanten Abweichungen. Herzgesundheit: Bietet einen Überblick über das kardiovaskuläre Wohlbefinden samt personalisierter Alltagshinweise.

Bietet einen Überblick über das kardiovaskuläre Wohlbefinden samt personalisierter Alltagshinweise. Tägliche Ausdauerbelastung: Unterstützt bei der Einschätzung von Trainingsumfang und individuellem Erholungsbedarf.

Unterstützt bei der Einschätzung von Trainingsumfang und individuellem Erholungsbedarf. Fitnessindex: Liefert einen ganzheitlichen Überblick über die körperliche Leistungsfähigkeit.

Liefert einen ganzheitlichen Überblick über die körperliche Leistungsfähigkeit. Gehör: Warnt vor dauerhaft hoher Umgebungslautstärke und bietet detaillierte Lärm-Auswertungen.

Vielfältige Armband-Kollektionen

Passend zu den unterschiedlichen Einsatzzwecken bietet Samsung spezifische Armbänder für beide Modelle an.

Für die Galaxy Watch Ultra2:

Marine Band: Leichtes, atmungsaktives Premium-Elastomer für den Wassersport und Outdoor-Bereich.

Leichtes, atmungsaktives Premium-Elastomer für den Wassersport und Outdoor-Bereich. PeakForm Band: Ein Mix aus biobasiertem PU-Leder und Elastomer für einen sportlich-eleganten Look.

Ein Mix aus biobasiertem PU-Leder und Elastomer für einen sportlich-eleganten Look. Trail Band: Klassisches, atmungsaktives Stoffarmband mit sicherer Passform für Läufer.

Für die Galaxy Watch9:

Sport Band: Dünnes Allround-Armband für den reibungslosen Wechsel zwischen Sport und Alltag.

Dünnes Allround-Armband für den reibungslosen Wechsel zwischen Sport und Alltag. Misty Band: Zweifarbiges, elegantes Premium-Silikonarmband für sicheren Halt.

Zweifarbiges, elegantes Premium-Silikonarmband für sicheren Halt. Fabric Band: Besonders leichtes und atmungsaktives Stoffarmband, das sich ideal für die Schlafüberwachung eignet.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Smartwatches sind ab dem 22. Juli 2026 vorbestellbar. Der reguläre Marktstart erfolgt am 7. August 2026.

Modell Größe Farben UVP Galaxy Watch9 40 mm Graphite, Cream ab 409 € Galaxy Watch9 44 mm Graphite, Silver ab 439 € Galaxy Watch Ultra2 47 mm Titanium Silver, Titanium Gray ab 749 €

Vorbesteller-Aktionen im Samsung Online Shop:

Kunden, die sich frühzeitig entscheiden, profitieren von verschiedenen Boni:

Bis zu 360 € Ersparnis beim Eintausch eines Altgeräts (Trade-In).

30 % Rabatt auf ein zweites Armband.

Bis zu 100 € Extra-Rabatt bei Zahlung oder Finanzierung über PayPal (Gutscheincode: PAYPAL8 ).

). Die ersten 3 Monate kostenloser Versicherungsschutz bei Abschluss eines Samsung Care+ Tarifs, welcher schnelle Reparaturen durch zertifizierte Experten abdeckt. Die Verwaltung des Tarifs ist direkt über das Menü „Garantie und Service“ auf Galaxy Smartphones möglich.