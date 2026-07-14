Galaxy S26 Ultra: rote Verfärbung im Display sorgt für Aufsehen – Samsung ermittelt

Der bekannte und meist sehr gut informierte Branchen-Leaker Ice Universe hat auf der Plattform X (ehemals Twitter) eine Diskussion angestoßen, die derzeit viele Besitzer des Samsung-Flaggschiffs beunruhigt. Er berichtet von einem rötlichen Schimmer, der sich bei einigen Geräten des Typs Galaxy S26 Ultra mitten auf dem Bildschirm bildet. Laut seiner Einschätzung handelt es sich dabei nicht um das klassische, dauerhafte Einbrennen von Bildschirminhalten (OLED-Burn-in), sondern vielmehr um eine Nebenwirkung einer neuartigen Display-Technologie.

Diese Beobachtung deckt sich mit Berichten aus verschiedenen Nutzerforen und ersten offiziellen Reaktionen des Herstellers.

Das Problem: Eine roter Verfärbung im Zentrum

In den vergangenen Wochen meldeten immer mehr Nutzer sowie Betreiber von Verkaufsstellen, dass sich auf den Bildschirmen ihrer Galaxy S26 Ultra-Modelle ein rötlicher, oft rechteckiger Schatten exakt in der Mitte des Displays abzeichnet. Das Phänomen tritt Berichten zufolge meist nicht direkt nach dem Auspacken auf, sondern entwickelt sich schleichend nach etwa zwei bis drei Monaten im täglichen Gebrauch.

Dieses Problem unterscheidet sich deutlich von der normalen, leichten Farbtonvarianz von AMOLED-Panels (wie einem gleichmäßigen Warmton über das gesamte Display), die Samsung auf seinen Hilfeseiten als normale Systemeigenschaft beschreibt und die über die Software-Einstellungen reguliert werden kann.

Die Ursache: Steckt die neue Sichtschutz-Technologie dahinter?

Sowohl Branchen-Insider wie Ice Universe als auch technische Analysten vermuten den Hauptgrund in einem der zentralen neuen Hardware-Features des Flaggschiffs: dem sogenannten Privacy Display.

Pixel-Manipulation für Blickschutz: Um zu verhindern, dass unbefugte Personen von der Seite auf das Display schauen können, setzt das Galaxy S26 Ultra auf eine hardwarebasierte Technologie. Dabei werden die Pixel an den Rändern abgedunkelt, während die Emission im Zentrum des Bildschirms verstärkt wird – genau in dem Bereich, in dem nun die rötliche Verfärbung auftritt.

Um zu verhindern, dass unbefugte Personen von der Seite auf das Display schauen können, setzt das Galaxy S26 Ultra auf eine hardwarebasierte Technologie. Dabei werden die Pixel an den Rändern abgedunkelt, während die Emission im Zentrum des Bildschirms verstärkt wird – genau in dem Bereich, in dem nun die rötliche Verfärbung auftritt. Ungleichmäßige Belastung: Experten spekulieren, dass diese gezielte Lichtsteuerung der neuen Panel-Struktur zu einer unregelmäßigen physikalischen Beanspruchung der organischen Leuchtdioden führt. Dies könnte eine beschleunigte, punktuelle Alterung der roten Subpixel in der Bildschirmmitte zur Folge haben.

Samsung hat interne Untersuchung gestartet

Aufgrund der sich häufenden Berichte hat Samsung das Problem inzwischen offiziell anerkannt. Ein Unternehmenssprecher bestätigte gegenüber koreanischen Medien, dass der Vorfall bekannt sei und derzeit eine interne Untersuchung durchgeführt werde. Das Ziel sei es, die genaue Ursache für die Verfärbung zu ermitteln und das Phänomen unter Laborbedingungen zu reproduzieren.

Bislang hat sich der Hersteller noch nicht dazu geäußert, ob betroffene Geräte im Rahmen der Garantie repariert oder ausgetauscht werden. Da es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein physikalisches Problem der Hardware und nicht um einen Software-Fehler handelt, dürfte ein einfaches System-Update zur Behebung nicht ausreichen.